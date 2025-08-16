نوشاد عالمیان به جدول اصلی گرنداسمش سوئد راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله سوم مقدماتی مسابقات تنیس روی میز گرند اسمش سوئد، ، نوشاد عالمیان به مصاف «فلوریان» از فرانسه رفت و درحالی که ۲ بر صفر عقب بود، ۳ بر ۲ به پیروزی دست یافت.

عالمیان در گیم نخست۱۱ بر ۴ بازی را واگذار کرد، در گیم دوم بازی با نتیجه ۱۱ بر ۶ به سود حریف فرانسوی ادامه یافت اما در ادامه نوشاد با بازگشتی فوق العاده ، در سه دست پیاپی با نتیجه مشابه ۱۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت و ضمن کسب سومین پیروزی پی در پی به جدول اصلی مسابقات صعود کرد.

نوشاد عالمیان روز یکشنبه در جدول اصلی و ۶۴ نفره مسابقات به مصاف «شونسوکه توگامی» از ژاپن خواهد رفت، همچنین نیما عالمیان در نخستین مسابقه خود به مصاف لیان جینگ کان از چین می رود.

مسابقات گرند اسمش اروپا ۲۰۲۵ با حضور برترین های دنیا از ۲۳ مردادماه تا ۲ شهریورماه به میزبانی مالمو سوئد در جریان است.