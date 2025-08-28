پیروزی تیم دوبل برادران عالمیان در مسابقات فیدر چک

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان در مرحله مقدماتی رقابت های تنیس روی میز فیدر چک برابر ترکیب «پورتو کالیس» و «دوتا» از هند برگزار شد.
در این دیدار، تیمدوبل برادران عالمیان با نتیجه ۳ بر صفر صاحب برتری شد.
ترکیب نوشاد و نیما عالمیان در مرحله نقدماتی رقابت های تنیس روی میز فیدر چک برابر تیم دوبل هند پیروز شد.
