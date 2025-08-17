پایان کار تنیس روی میز ایران در گرند اسمش سوئد با حذف نیما عالمیان

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت های تنیس روی میز گرند اسمش سوئد و از جدول اصلی این مسابقات، شامگاه یکشنبه نیما عالمیان به مصاف «لیانگ» چینی با رنکینگ ۵ جهان رفت و با نتیجه ٣ به یک شکست خورد.

این نخستین دیدار نیما عالمیان در رقابت های گرند اسمش سوئد بود. او با واگذاری نتیجه این دیدار از صعود بازماند و حذف شد.

نوشاد عالمیان دیگر نماینده ایران در جدول اصلی گرند اسمش سوئد بود. او که با سه برد در مرحله مقدماتی وارد این جدول شده بود، در نخستین دیدار خود برابر نماینده ژاپن باخت و حذف شد.

بنیامین فرجی و نوید شمس هم دیگر نمایندگان ایران در رقابت های گرند اسمش سوئد بودند که از مرحله مقدماتی بالا نیامدند.