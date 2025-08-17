  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

پایان کار تنیس روی میز ایران در گرند اسمش سوئد با حذف نیما عالمیان

پایان کار تنیس روی میز ایران در گرند اسمش سوئد با حذف نیما عالمیان

نیما عالمیان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های گرند اسمش سوئد شکست خورد و حذف شد؛ با حذف او پرونده ایران در این مسابقات بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت های تنیس روی میز گرند اسمش سوئد و از جدول اصلی این مسابقات، شامگاه یکشنبه نیما عالمیان به مصاف «لیانگ» چینی با رنکینگ ۵ جهان رفت و با نتیجه ٣ به یک شکست خورد.

این نخستین دیدار نیما عالمیان در رقابت های گرند اسمش سوئد بود. او با واگذاری نتیجه این دیدار از صعود بازماند و حذف شد.

نوشاد عالمیان دیگر نماینده ایران در جدول اصلی گرند اسمش سوئد بود. او که با سه برد در مرحله مقدماتی وارد این جدول شده بود، در نخستین دیدار خود برابر نماینده ژاپن باخت و حذف شد.

بنیامین فرجی و نوید شمس هم دیگر نمایندگان ایران در رقابت های گرند اسمش سوئد بودند که از مرحله مقدماتی بالا نیامدند.

کد خبر 6562994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها