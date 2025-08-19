به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته در هر دو بخش مردان و زنان را منتشر کرد.

در این رده بندی نوشاد عالمیان که در رقابت های گرند اسمش سوئد با ۳ برد وارد جدول اصلی شد در ادامه سقوط های سریالی هفته های قبل بازهم با سقوط مواجه شده است. بنیامین فرجی و نوید شمس که در سوئد نتوانستند وارد جدول اصلی شوند و نیما عالمیان که با شکست در نخستین دیدار خود در این جدول حذف شد هم در رده بندی جدید فدراسیون جهانی سقوط کرده اند.

در بخش زنان هم تمام ملی پوشان ایران سقوط کرده اند به جز ستایش ایلوخانی؛ این بازیکن با صعود قابل توجه ۱۶۰ پله ای در رده ۳۹۷ ایستاده است.

جایگاه پینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جدید منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی به این شرح است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۳ پله سقوط در رده ۱۳۵ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۱۴۴ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۶۵ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۳ پله سقوط در رده ۲۰۱ ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۲۴۷ ایستاده است

بخش زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن با ۵ پله سقوط در رده ۲۲۸ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۴ پله سقوط در رده ۳۵۴ ایستاده است

* ستایش ایلوخانی: این بازیکن با ۱۶۰ پله صعود در رده ۳۹۷ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با ۶ پله سقوط در رده ۴۱۳ ایستاده است