نفر ۶۱ تنیس روی میز دنیا مغلوب نوشاد عالمیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار نوشاد عالمیان در رقابت‌های تنیس روی میز گرند اسمش سوئد برابر «چان بالدوین» از هنگ کنگ که در جایگاه ۶۱ جهان قرار دارد، برگزار شد. در این دیدار، عالمیان با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی دست یافت.

عالمیان که در نخستین دیدار خود «مارکوس مادرید» از مکزیک را شکست داده بود، با پیروزی در این دیدار به مرحله سوم رقابت‌های گرند اسمش سوئد راه یافت. او در این مرحله با «فلوریان» از فرانسه رقابت خواهد کرد.

عالمیان با رنکینگ ۱۳۲ عازم سوئد شده است و حریف فرانسوی اش جایگاه ۱۴۸ جهان را در اختیار دارد. پینگ پنگ باز ملی پوش ایران در صورت پیروزی در سومین دیدار خود، به جدول اصلی مسابقات راه پیدا می‌کند.

نیما عالمیان دیگر نماینده ایران در رقابت‌های گرند اسمش سوئد است که از جدول اصلی وارد مسابقات می‌شود. بنیامین فرجی و نوید شمس هم پیش از این حذف شده بودند.