  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

نوشاد عالمیان از مسابقات گرند اسمش سوئد کنار رفت

نوشاد عالمیان از مسابقات گرند اسمش سوئد کنار رفت

نوشاد عالمیان نتیجه نخستین دیدار خود در جدول اصلی رقابت‌های تنیس روی میز گرند اسمش سوئد را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای جدول اصلی رقابت های تنیس روی میز گرند اسمش سوئد از امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) آغاز شد.

در این جدول، نوشاد عالمیان برابر توگامی از ژاپن در سه گیم متوالی و با نتایج ۳ به ۱۱، ۵ به ۱۱ و ۷ به ۱۱ شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند. عالمیان با رنکینگ ۱۳۸ و حریفش با رنکینگ ۳۸ برگزارکننده این دیدار بودند. 

نوشاد عالمیان پیش از این نمایندگانی از مکزیک، هنگ‌کنگ و فرانسه را در مرحله مقدماتی شکست داده بود و اینگونه به جدول اصلی مسابقات گرند اسمش سوئد راه یافت.

نیما عالمیان دیگر نماینده ایران در جدول اصلی مسابقات تنیس روی میز گرند اسمش است که شامگاه یکشنبه با نماینده چین به نام «لیانگ» که رنکینگ ۵ جهان را در اختیار دارد، دیدار می کند.

کد خبر 6562980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها