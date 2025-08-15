  1. ورزش
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

نوشاد عالمیان مسابقات گرند اسمش سوئد را با برد آغاز کرد

نوشاد عالمیان نخستین دیدار خود در رقابت های گرند اسمش سوئد را با پیروزی مقابل حریف مکزیکی محکم به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نخست رقابت های مقدماتی گرند اسمش اروپا که به میزبانی مالمو سوئد در حال برگزاری است، نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران با اقتدار موفق شد مارکوس مادرید از مکزیک را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

عالمیان که با رنکینگ جهانی ۱۳۲ در این رقابت‌ها حضور دارد، در سه گیم متوالی با امتیازات ۱۱–۶، ۱۱–۹ و ۱۱–۸ حریف خود با رنکینگ ۱۷۷ را از پیش رو برداشت و به دور بعد صعود کرد.

کاپیتان تیم ملی، در دور دوم مقدماتی با چان بالدوین از هنگ کنگ دارنده رنکینگ ۶۱ دنیا دیدار خواهد کرد.

مسابقات اسمش اروپا ۲۰۲۵ از ۲۳ مردادماه تا ۲ شهریور ماه به میزبانی مالمو سوئد در جریان است.

