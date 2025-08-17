به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، این حادثه که حدود ساعت ۵ صبح به وقت محلی رخ داد، توسط لوئیس کارلوس سوارز، فرمانده آتش‌نشانی میراندلا، در بیانیه‌ای که به شبکه محلی RTP ارسال شد، تأیید شد.

آدریتو گومز، یکی از اعضای هیئت مدیره این مؤسسه، گفت که گمان می‌رود آتش‌سوزی در ارتباط با یک تشک مواج ضد زخم بستر در اتاقی با سه ساکن آغاز شده باشد که هر سه نفر جان باختند.

سه سالمند دیگر نیز به دلیل استنشاق دود و عوارض تنفسی جان خود را از دست دادند.

این خانه سالمندان میزبان حدود ۹۰ سالمند بود. پس از این حادثه، برخی از آنها به بیمارستان‌های میراندلا، ماسدو د کاوالیروس و براگانکا منتقل شدند و بقیه در حال انتقال به مراکز دیگر هستند.

مقامات تأکید کردند که این آتش‌سوزی ارتباطی با موج مداوم آتش‌سوزی‌های جنگلی که چندین بخش از کشور را تحت تأثیر قرار داده است، ندارد.