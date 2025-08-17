  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

کشف ۲۸عدد ماینر غیرمجاز در شهرستان رامهرمز

کشف ۲۸عدد ماینر غیرمجاز در شهرستان رامهرمز

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز از کشف ۲۸ عدد ماینر غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین بهبهانی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: در پی گزارش واصله به مأمورین کلانتری ۱۱ و همکاری اداره برق شهرستان رامهرمز، با دستور قضائی این دادستانی و ورود به مخفیگاه تعداد ۲۸ عدد ماینر غیرمجاز در این شهرستان کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز افزود: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده قضائی در اختیار دادسرا قرار گرفت.

وی ضمن هشدار به متخلفان، اعلام کرد که با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این زمینه برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

بهبهانی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موارد را به نهادهای ذی‌ربط گزارش دهند.

کد خبر 6562501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها