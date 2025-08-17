کشف ۲۸عدد ماینر غیرمجاز در شهرستان رامهرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین بهبهانی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: در پی گزارش واصله به مأمورین کلانتری ۱۱ و همکاری اداره برق شهرستان رامهرمز، با دستور قضائی این دادستانی و ورود به مخفیگاه تعداد ۲۸ عدد ماینر غیرمجاز در این شهرستان کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز افزود: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده قضائی در اختیار دادسرا قرار گرفت.

وی ضمن هشدار به متخلفان، اعلام کرد که با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این زمینه برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

بهبهانی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موارد را به نهادهای ذی‌ربط گزارش دهند.