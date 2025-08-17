به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «هابیت ۳: نبرد پنج سپاه» (۲۰۱۴) به کارگردانی پیتر جکسون ساعت ۱۸ پنجشنبه ۳۰ مرداد در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
این فیلم در ۱۶۵ دقیقه با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
فیلم «هابیت ۳: نبرد پنج سپاه»، بخش سوم سهگانه هابیت است که بر اساس کتابی با همین نام اثر جی آر آر تالکین ساخته شد.
داستان این فیلم در سرزمین میانه و شصت سال قبل از داستان ارباب حلقهها اتفاق میافتد. بیلبو و گروه دورفها شروع به گشتن به دنبال یاقوت فرمانروایی میکنند و در پی یافتن آن جواهر تورین هم دیوانه میشود و ...
ایان مککلن، مارتین فریمن، ریچارد آرمیتاژ، کیت بلانشت، هوگو ویوینگ، کریستوفر لی، کن استات، اورلاندو بلوم و … در «هابیت ۳: نبرد پنج سپاه» بازی کردند.
