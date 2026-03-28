شهین جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت اتخاذ تصمیمی مقتدرانه برای خروج از این معاهده تاکید کرد و هشدار داد که ایران دیگر هزینه‌ی پایبندی به توافقاتی را که از سوی طرف مقابل به کاغذپاره تبدیل شده‌اند، نخواهد پرداخت.

وی، با اشاره به تجربه عملی ایران در نظام بین‌الملل بیان کرد: تجربه این سالها به ما آموخت که عضویت در NPT نه تنها بازدارندگی ایجاد نکرده، بلکه به مسیری یک‌طرفه برای محدودسازی دانش بومی ما مبدل شده است.

جهانگیری گفت: اصرار بر ماندن در معاهده‌ای که عملاً به پوششی برای حملات سایبری و تروریستی علیه تاسیسات هسته‌ای ما تبدیل شده، با هیچ منطق امنیت ملی سازگار نیست.

وی در ادامه با نقد رفتار متناقض قدرت‌های جهانی افزود: ایالات متحده در سال‌های اخیر از بیش از ۶۰ سازمان و کنوانسیون بین‌المللی خارج شده است، اما با وقاحت، حق قانونی ایران برای خروج از یک پیمان بی‌فایده را زیر سوال می‌برد.

جهانگیری بیان کرد: خروج از NPT یک اقدام تهاجمی نیست، بلکه واکنشی حقوقی و حاکمیتی بر پایه منافع ملی در برابر فروپاشی تعهدات غرب است.

وی با واکنش صریح به ادبیات تحریک‌آمیز اخیر در سطح بین‌المللی گفت: وقتی مدیرکل آژانس از «بمب اتم» به عنوان تنها راه نابودی برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گوید، عملاً در حال مشروعیت‌بخشی به تروریسم هسته‌ای است.

جهانگیری اظهار کرد: این سطح از اظهارات غیرحرفه‌ای، صلاحیت آژانس را به عنوان یک نهاد بی‌طرف فنی به طور جدی مخدوش کرده است.

وی با تفکیک میان ابزارهای حقوقی و اصول راهبردی نظام افزود: سیاست اصولی ما مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای قطعی است، اما نباید اجازه داد این حسن نیت به اهرمی برای باج‌خواهی دائمی تبدیل شود.

وی گفت: خروج از NPT صرفاً پایان دادن به یک بازی روانی فرسایشی است و به معنای تغییر در ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ما نخواهد بود.

جهانگیری با فراخوان به دستگاه دیپلماسی برای اتخاذ مواضع قاطعانه بیان کرد: زمان آن رسیده که موازنه «هزینه-فایده» حضور در پیمان‌های بین‌المللی با دقت بازخوانی شود.

وی گفت: وقتی هزینه‌های حضور از فواید آن پیشی گرفته،«خروج» تنها گزینه منطقی برای صیانت از اقتدار ملی و حفاظت از دستاوردهای دانشمندان هسته‌ای ایران است.