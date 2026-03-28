۱۰۲ تن عسل در نوشهر تولید شد

جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد قابل توجه تولید عسل در سال جاری اظهار داشت: این میزان تولید با تلاش ۳۸۳ بهرهبردار و با استفاده از ۱۹ هزار و ۳۲۲ کندوی فعال در سطح شهرستان محقق شده است.
وی افزود: فعالیت گسترده زنبورداران در کنار شرایط مناسب اقلیمی، نقش مهمی در افزایش تولید این محصول ارزشمند داشته و توانسته بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.
مدیر جهاد کشاورزی نوشهر با اشاره به ظرفیتهای طبیعی منطقه تصریح کرد: وجود مراتع غنی، پوشش گیاهی مناسب و آبوهوای مطلوب، شرایط ایدهآلی برای توسعه زنبورداری در این شهرستان فراهم کرده است.
محمودی ادامه داد: با بهرهگیری از این ظرفیتها، امکان افزایش تعداد کندوها و ارتقای سطح تولید عسل در سالهای آینده نیز وجود دارد.
وی در پایان بر اهمیت آموزش زنبورداران تأکید کرد و گفت: بهمنظور ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری، دورههای آموزشی تخصصی بهصورت مستمر برای فعالان این حوزه برگزار میشود.
