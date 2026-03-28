۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

۱۰۲ تن عسل در نوشهر تولید شد

نوشهر- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از تولید بیش از ۱۰۲ تن عسل در سال ۱۴۰۴ خبر داد و این میزان را رکوردی تازه در حوزه زنبورداری منطقه عنوان کرد.

جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد قابل توجه تولید عسل در سال جاری اظهار داشت: این میزان تولید با تلاش ۳۸۳ بهره‌بردار و با استفاده از ۱۹ هزار و ۳۲۲ کندوی فعال در سطح شهرستان محقق شده است.

وی افزود: فعالیت گسترده زنبورداران در کنار شرایط مناسب اقلیمی، نقش مهمی در افزایش تولید این محصول ارزشمند داشته و توانسته بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه تصریح کرد: وجود مراتع غنی، پوشش گیاهی مناسب و آب‌وهوای مطلوب، شرایط ایده‌آلی برای توسعه زنبورداری در این شهرستان فراهم کرده است.

محمودی ادامه داد: با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، امکان افزایش تعداد کندوها و ارتقای سطح تولید عسل در سال‌های آینده نیز وجود دارد.

وی در پایان بر اهمیت آموزش زنبورداران تأکید کرد و گفت: به‌منظور ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری، دوره‌های آموزشی تخصصی به‌صورت مستمر برای فعالان این حوزه برگزار می‌شود.

