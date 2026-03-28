۷۸۸ مصدوم و ۳ فوتی در تصادفات نوروزی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی گفت: از ابتدای طرح سلامت نورزوی ۱۴۰۵ تاکنون( ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ الی ۷ صبح امروز هشتم فروردین ۱۴۰۵) تعداد ۴۹۱ حادثه ترافیکی در استان یزد رخ داده است که ۳۸۳ مورد حادثه ترافیکی شهری و ۱۰۸ مورد حادثه ترافیکی جاده‌ای بوده است.

وی افزود: ۳۳ مصدوم ترافیکی توسط اورژانس در محل حادثه درمان و ۵۸۰ مصدوم به مرکز درمانی منتقل شدند و متاسفانه سه نفر هم، در صحنه حادثه، قبل از رسیدن آمبولانس فوت کردند.

سهیلی تصریح کرد: در این بازه زمانی شش هزار و ۲۹۹ تماس با اورژانس ۱۱۵ در سطح استان برقرار شد.

وی افزود: تعداد حادثه ترافیکی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۵ درصدی و تعداد فوتی نیز کاهش ۵۰ درصدی داشته است.