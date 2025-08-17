به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)؛ لیلا محمدی، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت ارتباطات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین‌ماه سال جاری گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، یکی از تکالیف اصلی تدوین استانداردهای شایستگی، ارزشیابی و آموزش برای فناوری‌های نوظهور است که در چارچوب بند "ت" ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود. این بند بر آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه تأکید دارد.

وی افزود: بخشی از اجرای این تکلیف قانونی در قالب برنامه "ایران دیجیتال" بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و بخش دیگر را سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای بر عهده دارد. برای آنکه این آموزش‌ها بر اساس یک چارچوب مشخص انجام شود، پژوهشگاه ارتباطات تدوین اسناد حرفه‌ای در پنج حوزه اینترنت اشیا، رایانش ابری، بلاک چین، واقعیت مجازی و افزوده و امنیت سایبری را در چارچوب تفاهم‌نامه مورد اشاره در دستور کار قرار دارد.

به گفته رئیس پژوهشگاه ارتباطات، تاکنون پنج نقشه توسعه حرفه و پنج تحلیل حرفه برای این فناوری‌ها تهیه و به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای ارائه شده است و در ادامه نیز استانداردهای شایستگی، ارزشیابی و آموزش تدوین خواهد شد تا مهارت‌های مشاغل منتخب هر حوزه به‌صورت نظام‌مند و متناسب با نیازهای بازار کار آموزش داده شود.

محمدی با اشاره به هم‌افزایی میان نهادهای مسئول آموزش و توسعه منابع انسانی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها، این پروژه تاکنون به تحقق بخشی از اهداف میانی دست یافته و علاوه بر ارتقای جایگاه پژوهشگاه، زمینه‌ساز گام‌های اثرگذار بعدی برای توسعه مهارت‌های آینده کشور خواهد بود.