۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۹

رئیس جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با صدور حکمی «محمدحسین شیخی» را به سمت «رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سیدستار هاشمی در حکم انتصاب شیخی، با بیان انتظارات و مأموریت‌های پژوهشگاه، بر توسعه فعالیت‌ها و اجرای برنامه‌های علمی و پژوهشی به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی تأکید کرده است.

وزیر ارتباطات در این حکم، اولویت‌های دوره جدید پژوهشگاه را نیز برشمرد که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه تحقیقات و ارتقای جایگاه پژوهشگاه، مشارکت در حل مسائل اصلی وزارت ارتباطات و پروژه‌های ملی، حمایت هدفمند از تحقیقات بنیادی و کاربردی به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور، چابک‌سازی فرآیندها و ساختارهای پژوهشگاه، تعامل با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، جذب نخبگان و آینده‌پژوهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد.

محمدحسین شیخی عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز بوده و پیش از این ریاست مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شیراز، مدیر امور پژوهشی دانشگاه و سرپرستی معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز را در کارنامه داشته است.

