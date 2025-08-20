  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

برگزاری دومین نشست هماهنگی رویداد ملی ارزیابی آمادگی دیجیتالی

برگزاری دومین نشست هماهنگی رویداد ملی ارزیابی آمادگی دیجیتالی

دومین نشست هماهنگی رویداد ملی ارزیابی آمادگی دیجیتالی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دومین نشست هماهنگی رویداد ملی «ارزیابی آمادگی دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها» با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این نشست که به ریاست لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه و مدیریت علی‌اصغر انصاری، مشاور رئیس پژوهشگاه تشکیل شد، بر هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف برای تحقق اهداف برنامه هفتم و رفع موانع تحول دیجیتال تأکید شد.

دومین نشست هماهنگی رویداد ملی ارزیابی آمادگی دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها» امروز با حضور نمایندگان ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با ریاست لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه، برگزار شد.

این رویداد که با هدف پایش وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در مسیر تحول دیجیتال و اجرای تعهدات برنامه هفتم پیشرفت طراحی شده و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی علمی و هماهنگ‌کننده آن، نقش محوری در ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، صنایع و اپراتورها ایفا می‌کند.

در این نشست علی‌اصغر انصاری با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در جلسات گذشته گفت: در جلسه قبلی صنایع مختلف حضور داشتند و پرسشنامه‌های مرتبط در اختیارشان قرار گرفت. طی این مدت، با مجموعه‌های صنعتی گفتگو شد و مقرر است خروجی این مرحله در قالب پنل‌های تخصصی معرفی شود و اعضای این پنل‌ها گزارش کار خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: در حوزه‌های پتروشیمی، نفت، ایمیدرو، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، سلامت و کسب‌وکار، هر یک یک پنل تخصصی خواهند داشت تا گزارش‌های خود را ارائه کنند. به گفته او، تحقق اهداف برنامه هفتم با موانع و پیچیدگی‌های متعددی روبه‌رو است و برگزاری این رویداد فرصتی برای عارضه‌یابی و رفع موانع خواهد بود. انصاری این فرایند را کاری میدانی و پژوهشی توصیف کرد که با مشارکت همه بخش‌ها می‌تواند به نتایج عملی منجر شود.

در ادامه لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اهمیت هم‌افزایی در اجرای این طرح ملی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و صنایع، تعهدات برنامه هفتم به‌خوبی انجام شود و در گام نخست که اواخر مهرماه برگزار خواهد شد، شاهد نتایج مطلوب باشیم.

محمدی خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این پنل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات، تصمیم‌گیری‌های کلان و تبیین دقیق نقش صنایع و دستگاه‌های مختلف در مسیر تحول دیجیتال کشور باشد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: در این رویداد ملی، پژوهشگاه ارتباطات با هدایت دکتر انصاری مسئولیت مدیریت و هماهنگی بین‌سازمانی را بر عهده گرفته است تا روند کار با انسجام بیشتری پیش رود.

در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و پژوهشگاه درباره نحوه اجرای دقیق‌تر مراحل پیش‌ِرو تبادل نظر کرده و بر استمرار جلسات هماهنگی برای هم‌افزایی و رفع چالش‌های موجود تأکید کردند.

کد خبر 6566104
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها