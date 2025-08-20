برگزاری دومین نشست هماهنگی رویداد ملی ارزیابی آمادگی دیجیتالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دومین نشست هماهنگی رویداد ملی «ارزیابی آمادگی دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها» با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این نشست که به ریاست لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه و مدیریت علی‌اصغر انصاری، مشاور رئیس پژوهشگاه تشکیل شد، بر هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف برای تحقق اهداف برنامه هفتم و رفع موانع تحول دیجیتال تأکید شد.

این رویداد که با هدف پایش وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در مسیر تحول دیجیتال و اجرای تعهدات برنامه هفتم پیشرفت طراحی شده و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی علمی و هماهنگ‌کننده آن، نقش محوری در ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، صنایع و اپراتورها ایفا می‌کند.

در این نشست علی‌اصغر انصاری با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در جلسات گذشته گفت: در جلسه قبلی صنایع مختلف حضور داشتند و پرسشنامه‌های مرتبط در اختیارشان قرار گرفت. طی این مدت، با مجموعه‌های صنعتی گفتگو شد و مقرر است خروجی این مرحله در قالب پنل‌های تخصصی معرفی شود و اعضای این پنل‌ها گزارش کار خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: در حوزه‌های پتروشیمی، نفت، ایمیدرو، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، سلامت و کسب‌وکار، هر یک یک پنل تخصصی خواهند داشت تا گزارش‌های خود را ارائه کنند. به گفته او، تحقق اهداف برنامه هفتم با موانع و پیچیدگی‌های متعددی روبه‌رو است و برگزاری این رویداد فرصتی برای عارضه‌یابی و رفع موانع خواهد بود. انصاری این فرایند را کاری میدانی و پژوهشی توصیف کرد که با مشارکت همه بخش‌ها می‌تواند به نتایج عملی منجر شود.

در ادامه لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اهمیت هم‌افزایی در اجرای این طرح ملی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و صنایع، تعهدات برنامه هفتم به‌خوبی انجام شود و در گام نخست که اواخر مهرماه برگزار خواهد شد، شاهد نتایج مطلوب باشیم.

محمدی خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این پنل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات، تصمیم‌گیری‌های کلان و تبیین دقیق نقش صنایع و دستگاه‌های مختلف در مسیر تحول دیجیتال کشور باشد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: در این رویداد ملی، پژوهشگاه ارتباطات با هدایت دکتر انصاری مسئولیت مدیریت و هماهنگی بین‌سازمانی را بر عهده گرفته است تا روند کار با انسجام بیشتری پیش رود.

در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و پژوهشگاه درباره نحوه اجرای دقیق‌تر مراحل پیش‌ِرو تبادل نظر کرده و بر استمرار جلسات هماهنگی برای هم‌افزایی و رفع چالش‌های موجود تأکید کردند.