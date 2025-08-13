بدون حل معضل اینترنت به اهداف تعیین شده در اقتصاد دیجیتال نمی رسیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در نشست خبری نمایشگاه الکامپ که صبح امروز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد در ابتدا ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاشهای فعالان رسانهای در حوزه فناوری اطلاعات قدردانی کرد و گفت: این جلسه با دو هدف برگزار شده است؛ نخست گرامیداشت روز خبرنگار و قدردانی از زحمات ارزشمند اصحاب رسانه در حوزه فناوری اطلاعات. خبرنگاران این حوزه در واقع معماران آگاهی در عصر دیجیتال هستند. در دنیایی که لحظهبهلحظه اطلاعات تازه در بستر شبکههای اجتماعی منتشر میشود، تشخیص اطلاعات صحیح از نادرست کاری بس دشوار و تخصصی است. امروز خبرنگار صرفاً یک گزارشگر نیست، بلکه تحلیلگری دقیق، هوشمند و تأثیرگذار است که نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و تصمیمسازیها ایفا میکند. از طرف خودم و به نمایندگی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای در تهران و سراسر کشور، صمیمانه از تلاشهای ارزنده خبرنگاران عزیز تشکر میکنم و این روز را به آنان تبریک میگویم.
وی همچنین به همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای با شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی پرداخت و عنوان کرد: در این دوره، همراهی ارزشمندی شده و حوزه فناوری اطلاعات نقش مهمی در پیشبرد اهداف ما داشته است. این همکاری با شرکت نمایشگاهها باعث شد تا بتوانیم زمان مناسبتری را برای برگزاری نمایشگاه تخصصی حوزه فناوری اطلاعات در نظر بگیریم. همچنین در تلاش هستیم با تداوم این همکاری، نمایشگاه را به محلی دائمی برای معرفی فناوریهای نوین تبدیل کنیم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور همچنین به موضوعات کلانتری همچون کیفیت اینترنت و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی اشاره کرد و گفت: عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی کشور یکی از چالشهای جدی ما در این مقطع است. متأسفانه در هر حوزهای که ورود میکنیم، مشکلات بین دستگاههای مختلف از شهرداری تا وزارت کشور دیده میشود. این ناهماهنگیها در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ارتباطات پایدار و پرسرعت نیاز دارد، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه است. ما با دولت همکاری میکنیم تا اطلاعات دقیقی درباره وضعیت موجود جمعآوری و در اختیارشان قرار دهیم. اگر هدف این است که طبق برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد، بدون حل معضل اینترنت، این هدف محقق نخواهد شد.
حکیم جوادی همچنین درباره برنامهریزی برای نمایشگاه آتی و موضوع همکاریهای بینالمللی اظهار داشت: در نمایشگاه قبلی، قصد داشتیم میزبان هیئتهای خارجی از کشورهای عضو در حوزه بلاکچین باشیم، اما با توجه به زمانبندی و احتمال سفر خارجی برخی مسئولان، این برنامه به آبانماه منتقل خواهد شد. در آن زمان، همایش تخصصی با حضور دانشگاهها، بخش خصوصی و کارشناسان بینالمللی برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم از ظرفیتهای فناوری بلاکچین در سطح منطقهای بهرهمند شویم.
