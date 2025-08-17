نیمی از دانش آموزان استان سمنان وارد رشته های مهارتی و هنرستان ها شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه مهارت آموزی باید در اولویت برای دانش آموزان قرار گیرد، ابراز داشت: این اقدام به اشتغال آنها در آینده کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ۲۵ هزار دانشآموز استان سمنان در مقطع متوسطه مشغول تحصیل هستند، افزود: نیمی از این دانش آموزان باید وارد رشتههای مهارتی و هنرستانها شوند.
استاندار سمنان بابیان اینکه میانگین حضور دانش آموزان در هنرستانها طبق نرم کشوری ۴۲ درصد است، ابراز داشت: این آمار در استان سمنان ۴۵.۵ درصد است.
کولیوند با بیان اینکه رسیدن به ۵۲ درصد در استان سمنان هدف گذاری شده است، تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند همراهی ارگانها و نهادهای مختلف استان سمنان است.
وی با تاکید بر اینکه خانوادهها نیز باید مشوق دانش آموزان به سمت مهارت آموزی شوند، افزود: به این منظور طرح هفتهای یک مهارت در استان با هدف تقویت مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در دستور کار است.
