۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

استقبال ۵۰ درصدی دانش آموزان سمنانی از هنرستان‌ها

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از انتخاب آگاهانه هنرستان‌ها توسط نیمی از دانش آموزان پایه دهم استقبال کرد و این روند را نشانه‌ای مثبت در گرایش به آموزش‌های مهارتی و کاربردی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر سه شنبه در آیین افتتاح هنرستان هنرهای زیبا پسران و دختران سمنان در فرهنگسرای کومش با بیان اینکه دانش آموزان طی سال تحصیلی جاری اقبال خوبی نسبت به آموزش مهارتی داشتند، بیان کرد: نیمی از دانش آموزان پایه دهم جذب هنرستان ها شدند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان هنرستان در کنکور سراسری سال جاری دو رتبه دو رقمی و تعدادی رتبه های سه رقمی کسب کردند، افزود: این بیانگر درصد بالای موفقیت دانش آموزان هنرستان است.

آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه دو هنرستان هنرهای زیبا در دو شهر سمنان و شاهرود راه اندازی شده است، ابراز داشت: توسعه مهارت آموزی و ارتقا کیفیت تربیتی و آموزشی هنرستان ها در دستور کار است.

شریفی با بیان اینکه تقویت آموزش های مهارتی و توسعه متوازن رشته های تحصیلی در دست اقدام است، تصریح کرد: در این راستا ۸۰ رشته تحصیلی در هنرستان های استان سمنان فعال است.

وی با تاکید بر اینکه مذاکرات برای راه اندازی هنرستان تخصصی هوانوردی سمنان در دست انجام است، افزود: این اقدام افق جدیدی در حوزه آموزش تخصصی و مورد نیاز بازار کار خواهد بود.

