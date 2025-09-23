۱۵ طرح ویژه سال تحصیلی جدید در استان سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح دوشنبه در آئین بازگشایی مدارس به میزبانی مدرسه شاهد کافیه حسین میرزایی سمنان با بیان اینکه ۷۲ طرح ویژه سال تحصیلی برای استان در دست اقدام است، ابراز داشت: تکمیل این طرح‌ها در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۵ طرح تا به امروز بهره برداری شده است، افزود: در صورت تزریق اعتبار و تأمین مصالح مابقی طرح‌ها نیز تکمیل خواهد شد.

استاندار سمنان بابیان اینکه ۲۵۴ مدرسه برای سال تحصیلی جدید در استان آماده سازی شده است، ابراز داشت: این شامل ۵۷۰ کلاس درس می‌شود.

کولیوند با بیان اینکه ایجاد هنرستان هوانوردی در شهر سمنان پیگیری می‌شود، تصریح کرد: ایجاد این رشته‌های جدید و سوق دادن دانش آموزان به سمت هنرستان‌های تخصصی آینده شغلی آنها را تضمین می‌کند.

وی افزود: دانش آموزان آینده سازان فردای این سرزمین هستند لذا انتظار می‌رود دانش آموزان در تحصیل علم و دانش برای توسعه کشور استفاده کنند.