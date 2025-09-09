به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی ظهر سه شنبه در پایان اختتامیه پایگاه‌های اوقات فراغت در محل کانون فرهنگی معراج دامغان با بیان اینکه طی تابستان سال جاری ۲۵۸ پایگاه در استان سمنان فعال شدند، ابراز داشت: هدف از این اقدام مهارت آموزی و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان بوده است.

وی با بیان اینکه در برگزاری این پایگاه‌ها دستگاه‌های مختلف همکاری داشتند، افزود: برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و مهارتی در این پایگاه‌ها اجرا شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه شعار سال جاری پایگاه‌ها هر دانش آموز یک مهارت انتخاب شده است، ابراز داشت: رویکرد این طرح ایجاد انگیزه و زمینه برای اشتغال دانش آموزان بوده است.

صادقی با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۲۲ دانش آموز از این پایگاه‌ها بهره مند شدند، تصریح کرد: این پایگاه‌ها توانست نشاط، پویایی و امید را میان این دانش آموزان تقویت کند.

وی با بیان اینکه برگزاری مراسم اختتامیه صرفاً فرصتی برای نمایش دستاوردها است، افزود: این برنامه‌ها در واقع چراغ راهی برای زندگی مسئولانه، خلاق و اثرگذار دانش آموزان در مسیر آینده روشن آنها است.