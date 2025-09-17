  1. استانها
فراخوان استاندار سمنان برای مهار بیکاری؛ دستگاه‌ها وارد میدان شوند

سمنان- استاندار سمنان با تاکید بر اینکه باید برای ایجاد اشتغال شتاب بیشتری داشت، از تمامی دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا ظرفیت‌های خود را برای محقق شدن این اولویت مهم به میدان بیاورند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال به میزبانی سالن یادگار امام استانداری سمنان با بیان اینکه متأسفانه طرح‌های اشتغال زایی در استان به درستی اجرایی نشدند، ابراز داشت: برای بهبود آمار اشتغال باید این به این طرح‌ها شتاب داده شود.

وی با بیان اینکه برخی از طرح‌های اشتغال لاکپشتی عمل می‌کنند، افزود: برای ارتقا وضعیت اشتغال باید همه ظرفیت‌ها در میدان حضور یافته و به لزوم سرعت دهی اجرای این طرح‌ها توجه کنند.

استاندار سمنان بابیان اینکه برخی دستگاه‌ها به تعهد اشتغال خود چندان عمل نکردند، ابراز داشت: دستگاه‌های اجرایی باید پای کار آمده و تعهدات خود را محقق کنند.

کولیوند به موضوع مهارت آموزی نیز اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه طی سال جاری اقدامات خوبی در آموزش و پرورش آغاز و طرح هنرستان در جوار صنعت شکل گرفت که باید با قوت بیشتر در استان سمنان پیگیری شود.

وی به لزوم تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: برای کاستن از جامعه دانش آموخته بیکار باید ابتدا رشته‌های متناسب با بازار کار توسط دانشگاه‌ها ارائه و سپس مهارت آموزی تقویت و در نهایت صنایع از این افراد استفاده کنند.

