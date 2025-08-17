ثبت نام در سامانه مددجویی شرط دریافت خدمات اشتغال بهزیستی  است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی گفت: گروههای هدف واجدالشرایط دریافت خدمات اشتغال بهزیستی را گروههای هدف تحت پوشش معاونت سلامت اجتماعی، معاونت امور توانبخشی، عضو مؤثر خانواده (غیر مددجو) برشمرد و گفت: شرط اولیه ورود به چرخه دریافت خدمات اشتغال بهزیستی، ثبت نام در سامانه مددجویی ارمغان به عنوان فرد تحت پوشش فعال است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ملاک‌های اولویت بندی پرداخت تسهیلات اشتغال در شرایط یکسان در بین گروههای هدف واجد شرایط در کمیته‌های اشتغال شهرستان و استان را دهک خانوار، شدت معلولیت، سرپرست خانوار بودن، تأهل به ویژه برای افراد متأهل دارای فرزند زیر هفت سال، بعد خانوار، وجود چند فرد دارای معلولیت در خانوار، والدین دارای فرزندان سه قلو و بیشتر، زوجین تحت پوشش بهزیستی، مشمولین در سنین پایین‌تر، سکونت در مناطق محروم و کم برخوردار، طرح‌های اشتغالزایی ایجادی نسبت به طرح‌های تکمیلی و توسعه‌ای، عدم بهره مندی از تسهیلات اشتغال تا کنون، افراد تحت پوشش بهزیستی نسبت به اعضای مؤثر خانواده عنوان کرد.

وی افزود: ارائه خدمات اشتغال و همچنین نظارت بر اشتغال مددجویان در پنج سطح مددکاران مراکز مثبت زندگی و بخش‌های دولتی و غیر دولتی (به صورت تلفنی و حضوری)، تسهیلگران شغلی، کارشناسان اشتغال شهرستان، کارشناسان اشتغال استان وکارشناسان اشتغال کشور انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان اظهار کرد: خدمات سازمان برای اشتغال واجدین شرایط و مددجویان تحت پوشش در سامانه رصد اشتغال کشور، سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور، سامانه خدمات اشتغال بهزیستی، سامانه جستجوی شغل ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: افراد تحت پوششی که تمایل به دریافت خدمات اشتغال دارند بایستی در صورت دارا بودن شرایط، تصویر پروانه کسب، مدرک مهارت آموزی و یا مدرک تحصیلی مرتبط با نوع شغل را به مددکار ارائه نمایند تا مددکار در سامانه بارگذاری نماید.

کرمی تصریح کرد: بهزیستی در رابطه با اشتغال جامعه هدف خود تسهیل‌گری می‌کند و سالانه بودجه‌ای برای اشتغال مددجویان تحت پوشش به بهزیستی استان زنجان اختصاص می‌یابد که از طریق بانک‌های عامل استانی و با معرفی ادارات بهزیستی شهرستان‌ها به مددجویان پرداخت می‌شود.