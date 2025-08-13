به گزارش خبرنگار مهر، حکمتالله هاشمی شامگاه چهارشنبه در نشست با تشکلها و سازمانهای مردمنهاد استان که به مناسبت روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت همکاری و همافزایی دستگاهها گفت: شناخت متقابل از وظایف و مأموریتها میتواند بستر همکاریهای مؤثرتر را فراهم و بخش بزرگی از مشکلات را برطرف کند.
وی با اشاره به قدمت ۱۰۴ ساله هلالاحمر و جایگاه آن بهعنوان بزرگترین نهاد داوطلب کشور افزود: در حوزه توانبخشی و ساخت پروتز، پایینترین تعرفه استان را داریم و بسیاری از خدمات را بهصورت رایگان ارائه میکنیم. بر اساس تفاهمنامه با بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید، مددجویان این نهادها میتوانند از خدمات ارزان و باکیفیت ما بهرهمند شوند.
هاشمی از رفع مشکل کمبود تخت دیالیز با أخذ مجوز ۳۰ تخت جدید و تجهیز مکان خبر داد و گفت: در حوزه دارو و درمان نیز بخشی از خدمات بهصورت رایگان ارائه میشود و پیگیر دریافت مجوز مرجعیت داروهای خاص با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هستیم.
مدیرعامل هلالاحمر زنجان با اشاره به راهاندازی کلینیک مجهز دندانپزشکی پس از ۲۰ سال، اظهار کرد: در حوزه اوتیسم و خدمات دندانپزشکی ویژه، با حضور دندانپزشکان خیر و همکاری سایر سمنها، ظرفیتهای جمعیت را در خدمت این بیماران قرار میدهیم.
وی همچنین از عضویت بیش از ۶۱ هزار داوطلب در سامانه هلالاحمر استان خبر داد و گفت: خانههای هلال در مناطق شهری و روستایی ظرفیت ارزشمندی برای آگاهیبخشی، اطلاعرسانی و ارائه خدمات به جامعه هدف هستند و این توان باید در خدمت مردم و نظام قرار گیرد.
