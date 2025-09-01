  1. استانها
۳۶۶۰ کودک در زنجان مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند

زنجان- مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ هزار نوزاد تازه متولد شده و ۶۶۰ کودک سه تا پنج سال از نظر سلامت شنوایی مورد غربالگری قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی با یادآوری اینکه غربالگری شنوایی نوزادان در ۸ پایگاه انجام می‌شود، افزود: ۲ پایگاه غربالگری شنوایی کودکان سه تا پنج سال نیز در شهرستان‌های زنجان و ابهر فعالیت دارند که خدمات غربالگری را با دستگاه‌های ادیومتری و تیمپانومتری ارائه می‌دهند.

وی با درخواست از شهروندان جهت غربالگری شنوایی نوزادان تازه متولد شده و غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال افزود: کم شنوایی در کودکان بسیار حساس است و باید به موقع تشخیص داده شود تا به فرآیند زبان آموزی آن‌ها لطمه‌ای وارد نشود و در صورت تشخیص مشکل شنوایی مراحل درمان و توانبخشی در زمان مناسب با حمایت‌های بهزیستی آغاز می‌شود.

کرمی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ هزار نوزاد تازه متولد شده و ۶۶۰ کودک سه تا پنج سال از نظر سلامت شنوایی مورد غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد ۱۳۷ نوزاد و ۲۵۳ کودک برای دریافت خدمات درمانی به مراکز تخصصی ارجاع داده شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم در سال جدید نیز از ۸ اردیبهشت ماه در ۲۸ پایگاه مثبت زندگی در استان، همزمان با سراسر کشور آغاز گردیده و والدینی که کودکان سه تا شش سال دارند می‌توانند با در دست داشتن شناسنامه برای سنجش بینایی به پایگاه‌های غربالگری مراجعه نمایند.

