طرح پایلوت «بهزیست محله» در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شایسته ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست واگذاری تصدیگری دولت به بخش غیردولتی، هماکنون ۵۵۶ مرکز و مؤسسه غیردولتی با مجوز سازمان بهزیستی در استان فعالیت میکنند که از این تعداد، ۱۷۷ مؤسسه بهطور مستقیم خدمات تخصصی ارائه میدهند.
وی با بیان اینکه در حوزه توانبخشی و خدمات ویژه معلولان جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر تحت پوشش هستند، افزود: ۱۹ انجمن فعال در این حوزه فعالیت دارند و در بخش سلامت روان نیز ۴۳ مرکز ذیل کانون همیاران سلامت روان و ۷۱ مرکز مشاوره تحت پوشش کانون مشاوران خدمات ارائه میکنند.
شایسته اظهار کرد: راهبرد اصلی بهزیستی گلستان، خانوادهمحوری و محلهمحوری است و هدف از اجرای طرحهای مختلف، توانمندسازی مؤسسات غیردولتی و اجتماعیسازی فعالیتها برای ایفای نقش مؤثر در کنار دولت است.
وی همچنین توسعه متوازن مراکز در سراسر استان را یکی از سیاستهای مهم دانست و گفت: صدور مجوز برای ایجاد مراکز جدید محدود به شهرهای بزرگ نیست و شهرهای کوچک و روستاها نیز در اولویت هستند. توسعه شبکهسازی میان مؤسسات و تعامل با دستگاههای اجرایی از دیگر برنامههای اصلی بهزیستی گلستان است.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی گلستان به محدودیت منابع مالی اشاره کرد و افزود: جذب و سازماندهی داوطلبان اجتماعی یکی از اولویتها است تا با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، خدمات آموزشی، درمانی، روانپزشکی و حقوقی به صورت رایگان ارائه شود.
شایسته در پایان از اجرای پایلوت طرح ملی «سلام» یا همان «بهزیست محله» در گلستان خبر داد و گفت: هدف این طرح توانمندسازی محلات آسیبپذیر در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشت روانی است و امیدواریم با همکاری مؤسسات و نهادهای مردمنهاد، شاخصهای رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی خانوادهها در این محلات ارتقا یابد.
