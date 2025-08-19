مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی استان قم پیش از ظهر سه شنبه با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار شد و در این آئین از خدمات سید صادق میرئی تقدیر و حجتالله محمدزاده به عنوان سرپرست جدید بهزیستی قم معرفی شد.
این مراسم با حضور سید حسن موسوی چلک، قائممقام و معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، حسین محمودی معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم، جمعی از مدیران استانی و کارکنان بهزیستی برگزار شد.
در این برنامه، از تلاشها و خدمات سید صادق میرئی در دوران مدیریت بهزیستی استان قم قدردانی شد.
وی در سخنانی خدمت در مجموعه بهزیستی را توفیقی ارزشمند دانست و اظهار کرد: طی سالهای گذشته، رویکرد اصلی ما بر تأمین زیرساختهای اساسی و توسعه مراکز شبانهروزی متناسب با نیازهای آینده متمرکز بود و این مسیر جز با همراهی و مجاهدتهای شبانهروزی مددکاران، مربیان، کارشناسان و مدیران بهزیستی میسر نمیشد.
میرئی با تأکید بر تنوع و گستردگی مأموریتهای بهزیستی افزود: عرصه خدمترسانی به جامعه هدف این سازمان بسیار وسیع و پرچالش است و تحقق آن تنها با روحیه جهادی امکانپذیر است. امیدوارم خدمات انجام شده مقبول درگاه خداوند متعال قرار گیرد.
در ادامه این مراسم، حجتالله محمدزاده به عنوان سرپرست جدید بهزیستی استان قم معرفی شد.
وی پیش از این مسئولیتهایی همچون مدیریت مرکز معتادین خودمعرف، مدیریت مرکز اجتماعمدار (TC)، مسئولیت دفتر اعتیاد و همچنین معاونت توسعه پیشگیری بهزیستی استان را بر عهده داشته است.
حسین محمودی، معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم نیز در این مراسم، بهزیستی را نهادی تعیینکننده در تحقق عدالت اجتماعی توصیف کرد و گفت: بهزیستی تنها یک سازمان حمایتی خاص نیست، بلکه نقشی اساسی در توزیع عدالت اجتماعی و عدالتگستری ایفا میکند.
وی با اشاره به سختی و حساسیت مدیریت در بهزیستی و حجم بالای انتظارات جامعه هدف افزود: برنامههای توسعه هفتم کشور جهتگیریهای مطلوبی در حوزه بهزیستی پیشبینی کرده است و ضروری است مدیران استانی در برشهای محلی این برنامه، ضمن تأمین نیازهای جامعه هدف، به توانبخشی فرهنگی و توانمندسازی گروههای تحت پوشش نیز توجه ویژه داشته باشند.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه برنامه پنجساله بهزیستی توسط مدیرکل پیشین، خواستار استمرار و ارتقای این برنامه توسط مدیر جدید شد و تغییرات مدیریتی را به تحویل مشعل المپیک از پیشکسوت به ورزشکاری تازهنفس تشبیه کرد.
وی در پایان، ضمن تقدیر از خدمات سهساله سید صادق میرئی در بهزیستی قم، برای سرپرست جدید این اداره کل آرزوی توفیق خدمت کرد.
نظر شما