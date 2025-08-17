به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی محفل قصد دارد برنامه محفل ستاره‌ها که مختص کودک و نوجوان است را به مرحله تولید و پخش برساند. این برنامه که ثبت نام آن از امروز آغاز شده، با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی کودکان و نوجوانان طراحی شده و ویژه گروه سنی کودک و نوجوان خواهد بود.

«محفل ستاره‌ها» فرصتی است برای آن دسته از کودکان و نوجوانانی که در زمینه‌های مرتبط با قرآن کریم مهارت دارند. شرکت‌کنندگان می‌توانند توانایی‌های خود را در حوزه‌هایی مانند تلاوت، حفظ قرآن، اذان، دعاخوانی، ترجمه، تفسیر، دکلمه یا هر هنر دیگری که با مفاهیم قرآنی ارتباط دارد ارائه کنند.

این برنامه با حضور میزبانان برنامه محفل برگزار می‌شود تا فضای آن، صمیمی و الهام‌بخش باشد و تجربه‌ای متفاوت برای شرکت‌کنندگان رقم بخورد.

ثبت‌نام برای حضور در این برنامه از امروز آغاز شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به سایت رسمی برنامه محفل به نشانی www.mahfeltv3.ir مراجعه کرده و مراحل نام‌نویسی را تکمیل کنند.

«محفل ستاره‌ها» پس از تکمیل مراحل تولید، از طریق شبکه نهال، شبکه تخصصی کودک و نوجوان پخش خواهد شد. زمان پخش این برنامه نیز در آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

این برنامه فرصتی ارزشمند برای نمایش استعدادهای قرآنی نسل آینده است؛ فرصتی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و شکوفایی علاقه‌مندان به قرآن کریم باشد.

برای ثبت‌نام همین حالا به www.mahfeltv3.ir مراجعه کنید.