به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «محفل» بهعنوان یکی از پرمخاطبترین و اثرگذارترین برنامههای قرآنی رسانه ملی، پس از استقبال گسترده مخاطبان در سه فصل گذشته، وارد تولید فصل جدید میشود. ضبط فصل چهارم این برنامه از روز ۱۱ دی آغاز میشود.
«محفل» که در سالهای اخیر توانسته است جایگاه ویژهای در میان برنامههای مناسبتی ماه رمضان به دست آورد، با رویکردی نوین و مردمی، به ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم، معرفی استعدادهای قرآنی و ایجاد فضایی صمیمی و معنوی پرداخته است. این برنامه با حضور قاریان، حافظان و علاقهمندان قرآن از اقشار و سنین مختلف، توانسته مخاطبانی فراتر از چارچوبهای رایج برنامههای قرآنی را با خود همراه کند.
در سه فصل گذشته، «محفل» با بهرهگیری از کارشناسان و داوران برجسته قرآنی از ایران و سایر کشورهای اسلامی، و همچنین اجرای متفاوت و محتوای الهامبخش، بازخوردهای مثبت فراوانی از سوی مخاطبان، نخبگان قرآنی و رسانهها دریافت کرده است.
فصل چهارم «محفل» نیز با حفظ هویت اصلی برنامه و در عین حال با طراحی بخشهای تازه، تنوع محتوایی بیشتر و توجه ویژه به ظرفیتهای بینالمللی قرآن، تولید و رمضان مهمان خانهها خواهد شد. تلاش تیم تولید بر آن است که این فصل، گامی رو به جلو در مسیر تعمیق ارتباط مخاطبان با قرآن کریم و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و معنوی جامعه باشد.
اجرای فصل چهارم «محفل» همچنان بر عهده رسالت بوذری است و احمد ابوالقاسمی، حامد شاکرنژاد، حسنین الحلو و سیدجلال معصومی همراه با دو چهره جدید در میز میزبانی برنامه حضور خواهند داشت.
علاقهمندانی که تمایل دارند به عنوان تماشاگر در ضبط فصل چهارم برنامه «محفل» حضور داشته باشند، میتوانند با ارسال عدد ۱ به سامانه ۳۰۰۰۱۱۴۵ ثبتنام، و در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا کنند.
پخش «محفل ستارهها» از شبکههای نهال و سه
حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به سیاستهای این نهاد در گسترش دامنه مخاطبان و تولید برنامههای فاخر فرهنگی و هنری گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از نخستین فصل «محفل ستارهها» از این برنامه حمایت کرده و در تولید آن مشارکت داشته است.
مدیرعامل کانون با تأکید بر اهداف محتوایی این برنامه اظهار کرد: در «محفل ستارهها» تلاش شده است علاوه بر آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم قرآنی، هویت دینی و پیامهای اخلاقی، آموزشهای لازم با بهرهگیری از ظرفیت هنر و تولید محتوای متناسب با سن مخاطب ارایه شود. از سوی دیگر در همین بستر زمینه ارتباط و اتصال مخاطبان کودک و نوجوان با کانون پرورش فکری ایجاد میشود که این یک فرصت مناسب است.
بهگفته علامتی، پخش این برنامه از ۱۰ دی ۱۴۰۴، بهصورت همزمان از شبکه نهال و شبکه سه سیما آغاز میشود.
مدیرعامل کانون همچنین از برگزاری پویشی همزمان با پخش برنامه خبر داد و گفت: در هر قسمت، متناسب با موضوع برنامه، فراخوانی اعلام میشود و کودکان و نوجوانان میتوانند آثار خود را از طریق پایگاه کانون پرورش فکری و پیامرسان شاد ارسال کنند. این آثار بهصورت روزانه بررسی و داوری میشود و هر روز به ۱۰۰ نفر از برگزیدگان جایزههایی اهدا خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد بینندگان این برنامه تلویزیونی از این راه امکان ثبتنام رایگان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور را پیدا میکنند که جزییات آن در برنامه «محفل ستارهها» اعلام خواهد شد.
