به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «محفل ستارهها» فصلی تازه از مجموعه تلویزیونی «محفل» است که این بار ویژه کودکان و نوجوانان تولید شده است.
این برنامه با اجرای حامد مدرس و همراهی احسان مهدی مجریان کودک و نوجوان ضبط و تصویربرداری شده و در قالب ۳۰ قسمت روی آنتن خواهد رفت. «محفل ستاره ها» با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی کودکان و نوجوانان طراحی شده و ویژه گروه سنی کودک و نوجوان خواهد بود.
از دیگر چهرههای حاضر در این برنامه میتوان به حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حسنین الحلو، سید جلال معصومی و حجتالاسلام کاظم روحبخش اشاره کرد. حجت الاسلام روحبخش نیز در این فصل که ویژه کودکان و نوجوانان است به این برنامه اضافه شده و در حوزه نوجوانان فعالیت کرده است.
از جمله ویژگیهای «محفل ستارهها» این است که با در نظر گرفتن نیازها و علایق کودکان و نوجوانان، با طراحیهای ویژهتر و فضایی شادابتر روی آنتن میرود. همچنین در این فصل، هم موضوعات و سوژه های برنامه از دل دغدغههای نوجوانان انتخاب شده و هم جمعیت حاضر در استودیو را نوجوانان و خانوادههایشان تشکیل میدهند.
این برنامه به مناسبت ماه شعبان آماده پخش شده و تصویربرداری آن به تازگی به پایان رسیده است.
