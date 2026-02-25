به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «محفل ستاره ها» نسخه ویژه کودک و نوجوانِ مجموعه پرمخاطب «محفل» به‌شمار می‌رود و قرار است با همان ترکیب عوامل، مجریان و میزبانان فصل قبل وارد مرحله تولید می‌شود.

«محفل ستاره‌ها» در فصل نخست خود توانست با رویکردی متفاوت در حوزه برنامه‌های قرآنی کودک و نوجوان، توجه گسترده مخاطبان را جلب کند و به یکی از تولیدات شاخص تلویزیون در این حوزه تبدیل شود. تمرکز این برنامه بر کشف و معرفی استعدادهای قرآنی، ترویج مفاهیم اخلاقی و دینی، ایجاد فضایی شاد، آموزشی و سرگرم‌کننده است؛ رویکردی که باعث شده این مجموعه جایگاه ویژه‌ای در میان خانواده‌ها و کودکان پیدا کند.

در فصل جدید، در کنار احسان مهدی و حامد مدرس به‌عنوان مجری، چهره‌های شناخته‌شده قرآنی چون حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حسنین الحلو، حجت‌الاسلام کاظم روح‌بخش و سید جلال معصومی به‌عنوان میزبان حضور خواهند داشت و با گفتگو، آموزش و تعامل صمیمانه، فضای تربیتی و دلنشینی را برای مخاطبان فراهم می‌کنند.

از آنجا که کودکان و نوجوانان در تعطیلات نوروز فرصت بیشتری برای اوقات فراغت و سرگرمی دارند، این فصل به‌طور ویژه برای ایام نوروز طراحی شده و «محفل ستاره‌ها» تلاش می‌کند با محتوایی سالم، آموزنده و جذاب، لحظاتی شاد و مفید را برای آنان رقم بزند.

زمان دقیق پخش برنامه پس از نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

علاقه‌مندان کودک و نوجوان برای حضور در ضبط ویژه‌برنامه نوروزی «محفل ستاره‌ها» به‌عنوان تماشاگر می‌توانند عدد ۲ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۵ ارسال کنند.