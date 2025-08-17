به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری ظهر امروز یکشنبه در مراسم اجرای عملیات اجرایی پروژه تعریض، بهسازی و آسفالت جاده روستای ناصری این شهرستان اظهار کرد: پروژه احداث جاده روستای ناصری گیداری از توابع بخش خنافره تا جاده اصلی شادگان دارخوین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و علاوه بر ایفای نقش کمربندی برای بخش خنافره به عنوان یک مسیر پدافندی برای شهرستان شادگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: عملیات تعریض و آسفالت این جاده طبق برنامه پیش‌بینی‌شده ظرف مدت سه ماه تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

نماینده مردم شادگان ادامه داد: اصلاح، بهسازی و توسعه راههای روستایی بعنوان یکی از زیر ساخت‌های اصلی توسعه یافتگی مهمترین مطالبه مردم روستاهای شهرستان شادگان است.

خنفری در خاتمه با اشاره به اهمیت جاده‌های شهرستان در تسهیل تردد و ارتقای ایمنی، بر ضرورت توجه جدی به توسعه و بهسازی مسیرها تأکید کرد و گفت: بهسازی و توسعه راه‌ها جزو مهم‌ترین برنامه‌های ماست که ان شاءالله با استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی، در تلاشیم مسیرهایی ایمن‌تر و باکیفیت‌تری در اختیار مردم قرار دهیم تا گامی مهم در مسیر رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایجاد شود.