  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

نماینده شادگان : در برابر منافع مردم با هیچ‌ ارگانی تعارف نداریم

نماینده شادگان : در برابر منافع مردم با هیچ‌ ارگانی تعارف نداریم

اهواز - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: در برابر منافع مردم با هیچ‌ ارگانی تعارف نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری ظهر امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان شادگان با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم مهم‌ترین رسالت بنده است، اظهار کرد: با هیچ ارگانی تعارفی ندارم، این حق مردم است و باید به درستی به دست آن‌ها برسد، بنده به عنوان خادم مردم، اجازه نخواهم داد حقی از مردم ضایع شود.

وی افزود: هر مسئول پرکارتر و دلسوزتر و از او حمایت می‌کنیم و برای احقاق حق مردم با هیچکس تعارف نداریم.

نماینده مردم شادگان در مجلس ادامه داد: حضور مستمر و نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها باعث بهبود کیفیت پروژه‌ها و ایجاد امید در بین مردم و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی می‌شود.

خنفری در خاتمه بر لزوم رعایت استانداردها در عرصه عمرانی تاکید کرد و گفت: کنترل کیفیت و نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهرستان شادگان افزایش یابد.

کد خبر 6622239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها