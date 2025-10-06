نماینده شادگان: پروژه جاده دارخوین – شادگان در حال پیشرفت است

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات بهسازی، تعریض و آسفالت محور ارتباطی دارخوین – شادگان با جدیت در حال انجام است و با نظارت مستمر دستگاه‌های اجرایی مربوطه، روند کار شتاب گرفته است.

وی افزود: این محور از مسیرهای پرتردد و حیاتی شهرستان شادگان به شمار می‌رود و اجرای دقیق و باکیفیت آن، موجب افزایش ایمنی جاده، تسهیل تردد وسایل نقلیه و کاهش تصادفات خواهد شد.

نماینده مردم شادگان تصریح کرد: تکمیل پروژه دارخوین – شادگان نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رونق اقتصادی، توسعه اجتماعی و ارتقای امنیت سفرهای جاده‌ای نیز خواهد بود.

خنفری در ادامه گفت: تلاش ما این است که با پیگیری مستمر از وزارت راه و شهرسازی، این پروژه هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد تا مردم منطقه از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به دیگر طرح‌های عمرانی در حال اجرا در شهرستان اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح ملی و استانی، پروژه‌های راه‌سازی دیگر شهرستان شادگان نیز با شتاب بیشتری پیش خواهند رفت.