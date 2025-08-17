  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

حمله مبارزان مقاومت به اشغالگران با راکت یاسین ۱۰۵ و خمپاره + فیلم

حمله مبارزان مقاومت به اشغالگران با راکت یاسین ۱۰۵ و خمپاره + فیلم

مبارزان مقاومت فلسطین به حملات خود به اشغالگران ادامه داده و با راکت یاسین ۱۰۵ و خمپاره به آنها حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که روز گذشته یک تانک مرکاوای اسرائیلی را در محله الزیتون در جنوب شهر غزه با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

همزمان سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از عملیات مبارزانش علیه نظامیان صهیونیست در شهر غزه خبر داد.

گردانهای قدس به حمله خمپاره ای مبارزانش به نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر غزه اشاره کردند.

این در حالی است که«ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که مرحله دوم تجاوز و حملات نظامی به نوار غزه تحت عنوان «ارابه‌های گدعون» به زودی آغاز خواهد شد.

گفتنی است که مبارزان مقاومت با انجام عملیات های ترکیبی و حملات خمپاره ای همچنان ضربه های مهلکی به اشغالگران وارد می کنند.

کد خبر 6563035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها