حمله مبارزان مقاومت به اشغالگران با راکت یاسین ۱۰۵ و خمپاره + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که روز گذشته یک تانک مرکاوای اسرائیلی را در محله الزیتون در جنوب شهر غزه با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.
همزمان سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از عملیات مبارزانش علیه نظامیان صهیونیست در شهر غزه خبر داد.
گردانهای قدس به حمله خمپاره ای مبارزانش به نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر غزه اشاره کردند.
این در حالی است که«ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که مرحله دوم تجاوز و حملات نظامی به نوار غزه تحت عنوان «ارابههای گدعون» به زودی آغاز خواهد شد.
گفتنی است که مبارزان مقاومت با انجام عملیات های ترکیبی و حملات خمپاره ای همچنان ضربه های مهلکی به اشغالگران وارد می کنند.
