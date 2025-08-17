حمله مبارزان مقاومت به اشغالگران با راکت یاسین ۱۰۵ و خمپاره + فیلم

مبارزان مقاومت فلسطین به حملات خود به اشغالگران ادامه داده و با راکت یاسین ۱۰۵ و خمپاره به آنها حمله کردند.