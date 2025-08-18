سرایا القدس پهپاد اسرائیلی را تحت کنترل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز دوشنبه اعلام کرد که یک فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق شهر غزه به کنترل خود درآورده است.

سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار بیانیه کوتاهی اعلام کرد که نیروهایش در شرق شهر غزه، یک پهپاد جاسوسی متعلق به ارتش اشغالگر را به کنترل خود درآوردند.

در بیانیه گردانهای قدس آمده است که مبارزانش، پهپاد اسرائیلی را در جریان انجام ماموریت جاسوسی بر فراز آسمان محله الشجاعیه در شرق شهر غزه تحت سیطره خود درآورده اند.

این در حالی است که دقایقی قبل نیز گردانهای قسام تصاویری از عملیات درهم کوبیدن نظامیان اشغالگر به نمایش گذاشت.

در این تصاویری مبارزان مقاومت اقدام به کارگذاشتن تله های انفجاری در مسیر ادوات زرهی اسرائیلی می کنند و همچنین به سمت نظامیان اشغالگر بمب پرتاب می کنند و آنها را شکار می کنند.

گفتنی است که مبارزان مقاومت، نظامیان رژیم صهیونیستی را در غزه زمین گیر کرده است. مقاومت با انجام کمین‌های ترکیبی و عملیات از فاصله صفر ضربه‌های مهلکی به اشغالگران وارد می‌کنند.