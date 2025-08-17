به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از آزادگان ۸ سال دفاع مقدس شهرستان عسلویه به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی با تجلیل از رشادت‌ها و صبوری آزادگان اظهار کرد: شما نماد و نشانه‌ای از اصل دفاع مقدس هستید.

فرماندار عسلویه افزود: آزادگان در دفاع مقدس چند محور را دنبال کردند پیش از اسارت که جنگیدند و مبازره کردند و جانباز و برخی از آنها شهید شدند.

وی گفت: شما آزادگان نمادی از کتاب تاریخ افتخارآمیز هشت سال دفاع مقدس هستید، صبر و استقامت شما بدون هرگونه ترس و تزلزل و با حفظ ایمان و روحیه دینی و انقلابی در آن شرایط سخت و در زندان‌های رژیم بعثی عراق سند افتخار و یک صفحه پر رنگی در تاریخ دفاع مقدس رقم زد.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: آزادگان مجاهدان صبور و طلایه داران اقتدار این کشور هستند و باید با حضور در دانشگاه‌ها و مدارس مسائل جنگ از ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را برای جوانان و نوجوان و نسل‌های آینده به ویژه در شهرستان عسلویه بیشتر از گذشته باید به این پرداخته شود تبیین کنند.

وی بیان کرد: این ایستادگی شما نماد بزرگ و حقانیت در دنیاست، نمادی که امروز باید اراده ما را برای خدمت به مردم شهرستان بیشتر کند.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر از آزادگان تقدیر و تجلیل شد.