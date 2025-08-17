رضایی: همگروهی با قدرت های اول آسیا کار دختران هندبال را سخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله از اردوی تیم ملی هندبال دختران جوان ایران برای حضور در هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی این روزها در تالار هندبال تهران پیگیری می شود و سه شنبه تهران را به مقصد ازبکستان محل برگزاری این رقابت ها ترک خواهد کرد.

ناهید رضایی مربی تیم هندبال جوانان دختر کشورمان در این رابطه گفت: در آخرین اردوی آماده‌سازی تیم ملی جوانان دختر هستیم و خدا را شکر بازیکنان از آمادگی مطلوبی برخوردارند. شرایط اردو بسیار خوب است و مصدوم و آسیب دیده هم نداریم بنابراین با صددرصد توان عازم هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه همگروهی سختی با ژاپن، کره‌جنوبی، قزاقستان و تیم ناشناخته قرقیزستان در قهرمانی آسیا داریم، افزود: قطعاً همه می‌دانند که ژاپن و کره‌جنوبی نه تنها در آسیا بلکه در سطح جهان از تیم‌های برتر هندبال هستند ولی در هر صورت ایران نیز تیمی نیست که بخواهد از قبل بازنده وارد زمین بازی شود. در تمام این سال‌ها فراتر از پایلوت خودمان در آسیا عمل کردیم و نشان دادیم تیم خوبی هستیم بنابراین با روحیه جنگنده وارد این مسابقات می‌شویم.

رضایی در خصوص نخستین تجربه مربیگری خود در عرصه ملی تیم‌های هندبال بانوان ایران هم بیان کرد: قطعاً تجربه خوبی بود و درس‌های خیلی خوبی در کنار نکات فنی در این دوره کسب کردم. امیدوارم آن چیزی که به آن فکر می‌کنم و مطمئنم در ذهن همه بچه‌ها هم هست برای تمام تیم پیش بیاید.

تیم ملی هندبال جوانان دختر کشورمان در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا در گروه B با تیم‌های کره‌جنوبی، ژاپن، قزاقستان و قرقیزستان همگروه است. این مسابقات از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد.