به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال دختران جوان ایران فردا چهارشنبه ۲۹ مرداماه برای حضور در هجدهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی راهی ازبکستان می شود. این تیم در گروه B با تیم های ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان و قرقیزستان هم گروه است.
فاطمه محمدخانی مربی این تیم درباره برگزاری آخرین اردوی آمادهسازی تیم ملی گفت: در آخرین اردوی آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به سر میبریم و خوشحالم بگویم بازیکنان هم از نظر ذهنی و هم از نظر بدنی شرایط خیلی خوبی دارند. تمام بازیکنان هم در سلامت کامل هستند و مصدومی نداریم.
وی در خصوص همگروهی با کرهجنوبی، ژاپن، قزاقستان و قرقیزستان در گروه B هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا اظهار داشت: با قدرت های اول قاره در قهرمانی آسیا همگروه هستیم و بازیهای سختی پیش رو داریم ولی هم ما و هم بازیکنان عزم خود را جمع کردهاند تا عملکرد خوبی به نمایش بگذارند و بتوانیم نتیجه خوبی را رقم بزنیم.
مربی تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران همچنین درباره همکاری با ناهید رضایی، مربی جوان تیم ملی که نخستین تجربه مربیگری خود را عرصه ملی را پشت سر میگذارد نیز گفت: ناهید رضایی بازیکنان بسیار خوبی را به عرصه هندبال کشور در ردههای مختلف سنی کرده و یکی از مربیان آیندهدار هندبال کشورمان است.
وی ادامه داد: جا دارد اینجا از رییس و نایب رییس فدراسیون بابت میدان دادن و توجه کافی به جوانها تشکر کنم. مربیگری مربیان جوان در عرصههای ملی آیندهنگری فدراسیون هندبال را نشان میدهد چون آنها سرمایههای بزرگی برای آینده هندبال ایران است.
