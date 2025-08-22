اولین برد تیم هندبال دختران ایران برابر قزاقستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال جوانان دختر امروز جمعه ۳۱ مرداد، در دومین بازی خود در مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل قزاقستان به میدان رفت که توانست با ارائه یک بازی درخشان برابر این رقیب سنتی خود به یک پیروزی مقتدرانه برسد، اتفاقی که با این اختلاف امتیاز تا به حال رخ نداده بود. این پیروزی که فقط در چند سال اخیر و تحت مدیریت فعلی فدراسیون هندبال ایران نظیر داشت، این بار با قاطعیت و اختلاف امتیاز بیشتری رقم خورد تا اولین برد به نام دختران ایران ثبت شود.

قزاقستان که با یک نقره و ۴ برنز سابقه خوبی در قهرمانی آسیا دارد، در سومین دیدار خود برابر بازی منظم و زنجیره درخشان ملی‌پوشان در خط حمله و دفاع شد طوری که در نیمه نخست با نتیجه ۱۳ - ۲۲ شکست را پذیرا شد و به رختکن رفت تا دختران هندبال ایران برنامه ریزی بهتری در نیمه دوم خود برای یک پیروزی با ارزش ترتیب دهند.

در نیمه دوم نیز همین روند ادامه یافت و ملی‌پوشان کشورمان با بازی حساب شده تر در زمین، با نتیجه ۲۵- ۳۷ و اختلاف ۱۲ گل یکی از بهترین پیروزی‌های خود را برابر حریف تیم قزاقستان ثبت کنند. تیم ایران با این برد خود را برای بازی سوم برابر تیم کره جنوبی آماده می کند.

تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران فردا استراحت می‌کند و رو یکشنبه دوم شهریور ماه در سومین بازی خود در مرحله مقدماتی جام هجدهم با تیم کره‌جنوبی پرافتخارترین تیم قاره کهن مصاف خواهد داد.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود.