ژاپن اولین حریف دختران هندبالیست ایران در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از امروز چهارشنبه ۲۹ مردادماه با دیدار دو تیم قرقیزستان و کره‌جنوبی در تاشکند آغاز می‌شود و تیم هندبال جوانان دختر کشورمان که در گروه B با تیم‌های کره‌جنوبی، ژاپن، قزاقستان و قرقیزستان همگروه است، فردا پنجشنبه ۳۰ مردادماه در اولین مسابقه خود برابر تیم ژاپن دیداری سخت را خواهند داشت.

دختران هندبالیست ایران در بازی دوم برابر قزاقستان را قرار می‌گیرند، در سومین دیدار خود باید رودرروی کره‌جنوبی، پرافتخارترین تیم قاره کهن با ۱۶ مدال طلای پیاپی در ۱۷ دوره، به میدان بروند. این تیم در آخرین دیدار خود با تیم قرقیزستان بازی خواهد کرد. قرقیزستان نخستین حضور خود در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند.

تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران طی ۵ دوره حضور خود در این مسابقات با یک مدال نقره، یک عنوان پنجمی، دو عنوان ششمی و یک عنوان هفتمی در رده هفتم جدول مدالی این رقابت‌ها قرار گرفته است. تیم‌های کره‌جنوبی با ۱۶ مدال طلا، هند با یک مدال طلا، چین با ۷ نقره و ۶ برنز و ژاپن با ۵ نقره و ۶ برنز در رده‌های اول تا چهارم جدول مدالی قاره آسیا قرار دارند.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا به این شرح است:

پنجشنبه– ۳۰ مرداد – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران:

ایران - ژاپن

جمعه – ۳۱ مرداد – ساعت ۱۶:۳۰: به وقت ایران:

ایران - قزاقستان

یکشنبه – ۲ شهریور – ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران:

ایران – کره‌جنوبی

دوشنبه – ۳ شهریور – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران:

ایران – قرقیزستان

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ۱۰ تیم ازبکستان، چین، چین‌تایپه، هنگ‌کنگ و هند در گروه A و همچنین کره‌جنوبی، ژاپن، ایران، قزاقستان و قرقیزستان در گروه B به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود.