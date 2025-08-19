سفر تیم هندبال دختران جوان به ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال جوانان دختر بامداد چهارشنبه ۲۹ مرداد، با ۱۶ بازیکن راهی ازبکستان، میزبان هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا، می‌شود.

آسمان بدوی، محدثه شبانی، زهرا افشاری، زینب جهانگیریان، فاطمه کریمی، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آتنا اسماعیلی، تارا حمزه‌لوئی، صبا دهقانی، اسنا شجاعی، ریحانه جعفرنژاد، مریم نوذری، هستی آریان‌فر، ثنا فتوحی، پریسان احمدخسروی و هستی شیخ‌علی‌زاده ۱۶ بازیکنی هستند که ترکیب تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در قهرمانی آسیا را تشکیل می‌دهند.

همچنین سمیه ریحانی (سرپرست)، فاطمه محمدخانی و ناهید رضایی (مربی) و نسترن ابریشم‌کار (پزشکیار) کادر فنی تیم ملی هندبال جوانان دختر کشورمان را تشکیل می‌دهند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا ۲۹ مرداد با دیدار قرقیزستان و کره‌جنوبی آغاز می‌شود و تیم ملی هندبال جوانان دختر کشورمان که در گروه B با تیم‌های کره‌جنوبی، ژاپن، قزاقستان و قرقیزستان همگروه است،