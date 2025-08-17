چراغ سبز «ماکرون» به واگذاری اراضی اوکراین به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه امروز یکشنبه در سخنانی با تکرار مواضع روسیه هراسانه خود ادعا کرد: اگر امروز در مقابل روسیه ضعف نشان دهیم، راه را برای درگیری‌های آینده هموار می‌کنیم.

رئیس‌جمهور فرانسه در آستانه دیدار رئیس جمهور اوکراین، سران برخی کشورهای اروپایی و رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید ادامه داد: وضعیت پیش از مذاکرات فردا در واشنگتن نه تنها برای اوکراین، بلکه برای اروپا نیز بسیار خطیر است. ما باید به مرحله جدیدی از دیپلماسی در مورد اوکراین روی آوریم. اروپا باید در میز مذاکره حضور داشته باشد.

«امانوئل ماکرون» در ادامه اضافه کرد: ما خواهان صلحی پایدار بوده و همیشه به وحدت ارضی اوکراین احترام می‌گذاریم. اوکراین باید در هرگونه تحول آینده الگو باشد. شکل ارتش اوکراین اولین رکن هرگونه تضمین امنیتی برای اوکراین است. اوکراین برای دستیابی به توافق صلح پایدار به یک ارتش قوی نیاز دارد. هیچ کشوری با واگذاری خاک خود موافقت نخواهد کرد، مگر اینکه تضمین‌های امنیتی در مورد خاک باقی‌مانده خود دریافت کند.

رئیس جمهور فرانسه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پوتین خواهان صلح است، مدعی شد: فکر نمی‌کنم.