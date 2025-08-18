اظهارات تازه ترامپ درباره جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازهترین اظهار نظر درباره جنگ اوکراین گفت: ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین اگر بخواهد میتواند جنگ با روسیه را تقریباً فوراً پایان دهد یا اینکه به این جنگ ادامه دهد.
وی بار دیگر به رؤسای دموکرات پیشین آمریکا حمله کرد و گفت شبهجزیره کریمه که در دوره باراک اوباما به روسیه واگذار شد، هرگز بازپس گرفته نخواهد شد و اوکراین نیز به ناتو نخواهد پیوست.
این اظهارات ترامپ درحالی بیان میشود که وی امروز میزبان زلنسکی در کاخ سفید و گفتوگو درباره آتشبس در جنگ اوکراین خواهد بود.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت: رسانههای دروغگو همواره اینگونه تبلیغ میکنند که من با اجازه دادن به پوتین، برای برگزاری یک نشست مهم در ایالات متحده، شکست سنگینی خوردهام.
وی مدعی شد: در واقع، پوتین آرزو داشت که این نشست در هر جایی غیر از ایالات متحده برگزار شود و رسانهها هم این را میدانند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: اگر نشست در جای دیگری برگزار میشد، رسانههایی که تحت اداره و سلطه دموکراتها هستند میگفتند «چه اتفاق وحشتناکی!»
ترامپ افزود: دموکراتها میخواهند جرم و جنایت در واشنگتن دیسی و دیگر شهرهای آبی در سراسر کشورمان گسترش یابد، اما نگران نباشید، من اجازه نخواهم داد چنین چیزی رخ دهد.
