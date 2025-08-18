  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۴:۳۵

اولیانوف: نشست آلاسکا بر توافق بلندمدت نه آتش‌بس مشکوک متمرکز بود

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی به نشست آلاسکا میان ترامپ و پوتین واکنش نشان داد وگفت که این نشست بر توافق بلندمدت، نه آتش‌بس مشکوک متمرکز بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: یکی از دستاوردهای اصلی نشست آلاسکا این بود که دو قدرت بزرگ جهان توافق کردند تلاش‌های خود را بر هدف اصلی متمرکز کنند؛ نیاز به تدوین سریع یک توافق صلح بلندمدت و کارآمد، نه یک آتش‌بس مشکوک که توجه را از هدف اصلی منحرف می‌کند.

وی نوشت: بسیاری از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأکید دارند که توافق صلح آینده باید تضمین‌ها یا اطمینان‌های امنیتی قابل اعتماد برای اوکراین فراهم کند.

اولیانوف افزود: روسیه با این نظر موافق است، اما همزمان حق برابری برای انتظار دریافت تضمین‌های امنیتی مؤثر را برای خود قائل است.

وی ادامه داد: در این باره روسیه می‌گوید: «غرب چه پیشنهادی دارد؟ ظاهراً هنوز به آن فکر نکرده‌اند. این یک اشتباه است که باید اصلاح شود. روسیه در جریان مذاکرات در این زمینه کمک خواهد کرد.»

اولیانوف در پایان نوشت: روسیه همچنین خاطرنشان کرده که این تضمین‌های امنیتی باید بسیار قابل اعتمادتر از وعده‌های معروف سال ۱۹۹۰ باشد که گفته شد ناتو حتی یک اینچ به شرق پیشروی نخواهد کرد.

