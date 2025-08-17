به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی عصر یکشنبه در جریان نشست خبری پیش از دیدار با مس رفسنجان در پاسخ به سوالات خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بازیهای تدارکاتی تیمش اظهار داشت: بازیهای دوستانهای که داشتیم بسیار مفید بود. ابتدا یک اردوی ۱۰ روزه بدنسازی در خرمآباد پشت سر گذاشتیم که اردوی بسیار خوبی بود. پس از آن در تهران اردویی برگزار کردیم که اساس آن بر انجام بازیهای تدارکاتی قرار داشت.
وی ادامه داد: در خرمآباد به دلیل محدودیتهای موجود، سخت بود که بتوانیم طبق برنامهریزیمان هر یک یا دو روز یکبار میزبان تیمهای دیگر باشیم. بازیهای تدارکاتی ما بسیار خوب بود، به ویژه با توجه به تغییرات زیادی که در ترکیب بازیکنان و ساختار باشگاه داشتیم.
آمادهسازی تاکتیکی و هماهنگی بازیکنان
سرمربی خیبر خرمآباد با اشاره به اهداف این اردوها توضیح داد: ما نیاز داشتیم بازیهای تدارکاتی زیادی انجام دهیم تا بازیکنان هم از نظر تاکتیکی و هم از نظر شناخت متقابل به سطح مطلوبی برسند. اردوی تهران بسیار موفقیتآمیز بود و پس از آن نیز در خرمآباد تمرینات خود را با قدرت ادامه دادیم.
رحمتی در بخش دیگری از صحبتهایش در مورد تماشاگران هم گفت: صحبت کلی من با همه لرتباران عزیز و طرفداران خیبر خرمآباد این است که این تیم، تیمی بسیار جوان، پرانگیزه و پرانرژی است. آنچه تیم ما نیاز دارد حمایت و انرژی مثبت شماست.
وی با تاکید بر اهمیت حمایت هواداران افزود: اگر انرژی مثبت لرتباران و طرفداران خیبر پشتیبان ما باشد و به تیم تزریق شود، مطمئن باشید این تیم حرفهای زیادی برای گفتن دارد. نه تنها امسال، حتی اگر سال بعد من اینجا نباشم، مطمئن باشید در سه یا چهار سال آینده خیبر خرمآباد تیمی خواهد بود که میتواند باعث سرافرازی همه ما شود.
