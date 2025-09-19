با یک اشتباه بازی را به فولاد باختیم؛ گل مردود ما ۱۰ سانتی آفساید بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمتی جمعه شب پس از شکست مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری به تحلیل این دیدار پرداخت.
رحمتی در آغاز با تشکر از هواداران گفت: از هواداران لرتبار عزیزمان که برای حمایت از ما به ورزشگاه آمدند، بسیار متشکرم. دستشان درد نکند. انشاءالله در بازیهای آینده لطف این عزیزان را جبران میکنیم.
سرمربی خیبر در تحلیل بازی اظهار کرد: ما کاملاً نسبت به تیم فولاد شناخت کامل داشتیم و خودمان را همهجوره برای اتفاقات بازی آماده کرده بودیم. در زمانی که احساس میکردیم تیم فولاد بازی را در دست بگیرد، توانستیم بازی را مدیریت کنیم. نیمه اول و حتی بخشی از نیمه دوم را خوب مدیریت کردیم و فکر میکنم در زمانی بازی در دست ما بود، اما برخلاف جریان بازی، روی یک اشتباهی که خودمان انجام دادیم، باعث شدیم که تیم فولاد به گل برسد.
رحمتی به موقعیتسازی تیمش در دقیقههای پایانی اشاره کرد و افزود: در ادامه سعی کردیم از نقاط ضعفی که نسبت به تیم فولاد شناخت داشتیم، استفاده کنیم و موقعیتهایی را ایجاد کردیم که متأسفانه به یک گل مردود منجر شد. فکر میکنم یک ۱۰ سانتیمتر آفساید باعث شد که گل ما مردود شود. در آخر بازی، تیم فولاد را تحت فشار گذاشتیم، اما شما میدانید فولاد تیم کوچکی نیست؛ تیم پر هزینهای با بازیکنان خوب و بسیار بزرگ است. متأسفانه نتوانستیم از این بازی امتیازی کسب کنیم.
وی خطاب به بازیکنانش گفت: به بازیکنانم خستهنباشید میگویم. باید یاد بگیریم که طبق هدفی که در هفته دنبال میکنیم و مد نظرمان است، قدرت بگذاریم و دستیابی به هدفمان خودش یک پیروزی است.
رحمتی در پایان بار دیگر از هواداران تشکر کرد و گفت: از هواداران عزیزمان که امروز به استادیوم آمده بودند، متشکرم. شرمندهشان شدیم که نتوانستیم آنها را خوشحال یه خانه بفرستیم. انشاءالله در هفتههای آینده سعی میکنیم این موضوع را جبران کنیم.
