  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

انهدام ۴۶ پهپاد اوکراینی بر فراز ۸ منطقه روسیه

انهدام ۴۶ پهپاد اوکراینی بر فراز ۸ منطقه روسیه

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۴۶ پهپاد اوکراینی در ۸ منطقه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از سرنگونی پهپادهای اوکراینی بر فراز مناطق مختلف خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۴۶ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز ۸ منطقه رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: طی شب گذشته سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۴۶ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، نیژنی نووگورود، ورونژ، بریانسک، کورسک، اوریول، کالوگا و اسمولنسک منهدم کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که مسکو مقابله با اهداف متخاصم بر فراز آسمان این کشور را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

کد خبر 6563245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها