اوکراین ادعا کرد: کشتی ناوگان دریای سیاه روسیه را هدف قرار دادیم+ فیلم

سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین ادعا کرد که یک کشتی ناوگان دریای سیاه روسیه را در نزدیکی نووروسیسک هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی یف پست، اوکراین ادعا کرد که امروز پنجشنبه یک کشتی جنگی ۶۰ میلیون دلاری روسیه را در نزدیکی نووروسییسک با حمله پهپادی هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین (HUR) در این خصوص مدعی شد که حمله پهپادی مذکور سیستم‌های ناوبری و ارتباطی کشتی جنگی روسیه را نابود کرده و تجهیزات نظارتی و الکترونیکی آن را از کار انداخته است.

به ادعای کی یف، کشتی متعلق به ناوگان دریای سیاه روسیه در نزدیکی نووروسیسک هدف قرار گرفته است.

کی یف پست در ادامه مدعی شد: در زمان حمله، کشتی روسی در حال انجام شناسایی و گشت‌زنی در خلیج نووروسیسک بود، جایی که مسکو بخش عمده‌ای از ناوگان دریای سیاه خود را در آن مستقر کرده است.

این در حالیست که روسیه تا کنون در این خصوص بیانیه‌ای صادر نکرده است.

