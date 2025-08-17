دفع حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته ای اسمولنسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB)، از دفع حمله پهپادی انجام شده از اوکراین به یک نیروگاه هسته ای این کشور خبرداد.

در بیانیه سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام شده است که پهپاد اوکراینی بر فراز نیروگاه هسته ای اسمولنسک رهگیری شده است.

همزمان وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد: حمله تروریستی ازسوی کی یف با استفاده از پهپاد به زیرساخت نیروگاه هسته ای در اسمولنسک خنثی شد.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

گفتنی است که جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو و گسترش نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تا نزدیکی مرزهای روسیه کلید خورد.

مسکو در پی نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب و به ویژه آمریکا در پنجم اسفند ۱۴۰۰ در اوکراین «عملیات ویژه نظامی» را آغاز کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بارها شروط خود برای پایان جنگ اوکراین را از جمله نپیوستن کی یف به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، لغو تمام تحریم های غرب علیه روسیه و خروج کامل نظامیان اوکراینی از منطقه «دونباس» و «نووروسیا» تکرار کرده است.